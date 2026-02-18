Papa Leone sorpresa a piazza San Pietro nel giro in papamobile | chi riconosce tra i fedeli

Papa Leone XIV si è presentato in modo inaspettato a piazza San Pietro, attraversando la folla a bordo della papamobile. Tra i presenti, alcuni fedeli sono riusciti a riconoscerlo in mezzo alla folla e si sono avvicinati con entusiasmo. La scena si è svolta senza preavviso, creando un momento di sorpresa tra i turisti e i devoti presenti. Leone XIV ha sorriso e ha scambiato qualche parola con i pellegrini, dimostrando un atteggiamento semplice e diretto. La sua visita improvvisa ha catturato l’attenzione di tutti.

L’inizio del pontificato di Papa Leone XIV è stato segnato da uno stile che molti osservatori hanno definito subito come diretto, umano, capace di accorciare le distanze. Fin dai primi giorni dopo l’elezione al soglio di Pietro, il nuovo Pontefice ha scelto di presentarsi ai fedeli con un linguaggio semplice, senza rinunciare alla solennità del ruolo ma mettendo al centro la relazione personale. In un tempo in cui la Chiesa è chiamata a confrontarsi con sfide complesse, la cifra di questo nuovo cammino sembra essere proprio la prossimità. >> Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin choc: rompe il silenzio sulla morte di Claudio Sterpin Le sue prime udienze generali in piazza San Pietro hanno registrato una partecipazione calorosa, con pellegrini arrivati da tutta Italia e dall’estero per ascoltare le parole del nuovo Vescovo di Roma.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Papa Leone XIV sorprende i fedeli: la notte di Natale tra pioggia e un gesto che commuove Piazza San Pietro Leggi anche: Vigilia di Natale, il Papa saluta a sorpresa i fedeli sotto la pioggia in piazza San Pietro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Io, agostiniano senza saio in udienza da papa Leone XIV; Papa Leone XIV ad Ostia: Impariamo la coerenza tra la fede e la vita; Papa Leone XIV verso Monaco: possibile viaggio a marzo; A Papa Leone in dono una colomba dell’artista Luciano Capriotti: Una grande gioia. Papa Leone XIV al Senato (a sorpresa)/ Pranzo fuoriprogramma, mostra sulla Bibbia e incontro con La RussaLa visita fuoriprogramma di Papa Leone XIV (con il Card. Parolin) al Senato: cos'è successo e come è andato il breve incontro con Ignazio La Russa L’IMPROVVISATA DI PAPA LEONE XIV AL SENATO: DAL ... ilsussidiario.net Papa Leone, la lunga attesa nei negozi e una visita a sorpresa:ì «Gli ho donato un calice»«Possiamo solo dire un grande grazie a Papa Leone. Non ci aspettavamo la sua mail, qualche giorno fa, per avvertirci del passaggio in Via Condotti. Ha fatto rivivere una tradizione antica e storica», ... ilmessaggero.it TVA Sicilia. . Oggi, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. In occasione del periodo di penitenza e digiuno, l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, ha diffuso un messaggio video che richiama papa Francesco e papa Leone. facebook Quaresima, papa Leone: "Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri" #papaleonexiv x.com