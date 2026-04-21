Dopo aver disputato la partita allo Stadium, l'attaccante ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra e oggi verranno svolti gli esami diagnostici. Nel frattempo, alcuni tifosi hanno commentato negativamente l'inchino compiuto dal giocatore prima del match. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di proseguire la stagione, considerata già compromessa in seguito agli ultimi risultati.

Dopo le emozioni del ritorno allo Stadium, l’infortunio. Problema muscolare alla coscia destra, per Bernardeschi, che oggi sarà sottoposto a esami. Ma le prime sensazioni non sono positive. "Pensiamo non sia cosa breve", aveva detto Italiano già nell’immediato dopo partita. Insomma, sospetta lesione, il numero dieci rossoblù rischia di aver chiuso a Torino la stagione, perché se confermata questa diagnosi il mese di stop è garantito e la serie A si chiuderà il 24 maggio prossimo. E’ il secondo serio infortunio di Bernardeschi in questa stagione, che si fermò sul più bello a Riad nella semifinale di Supercoppa con l’Inter a causa della frattura della clavicola e fu costretto a un mese di stop proprio quando aveva trovato forma, condizione, colpi: insomma aveva ritrovato sè stesso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi gli esami alla coscia: intanto molti tifosi non hanno gradito il suo inchino allo Stadium. Berna, rischio stagione già chiusa

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