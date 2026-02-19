Infortunio Pavlovic | esiti degli esami e tempi di recupero dopo il problema alla coscia

Strahinja Pavlovic si è infortunato alla coscia durante l’allenamento, causando preoccupazione tra i tifosi del Milan. Gli esami medici hanno confermato una lesione che potrebbe tenere il difensore fuori per diverse settimane. La società ha già avviato le procedure per monitorare il recupero e pianificare le prossime partite. Pavlovic ha affrontato già in passato problemi muscolari, e questa nuova indisposizione potrebbe influenzare la sua presenza nelle gare di campionato. La squadra ora si concentra sulla gestione della situazione e sulla ricerca di soluzioni alternative.

Il Milan si trova di fronte a una finestra di appuntamenti importanti e deve fronteggiare una criticità legata all’infermeria: Strahinja Pavlovic, difensore centrale, ha riportato un infortunio durante la sfida contro il Como. Le valutazioni cliniche hanno definito la natura dell’emergenza e indicato le indicazioni operative per il recupero, con serie ripercussioni sulle scelte difensive nel breve periodo. Durante lo scontro di gioco, Pavlovic ha riportato un trauma diretto ad alto impatto alla gamba, accompagnato da un vastissimo ematoma dei tessuti molli. Gli esami hanno rilevato imbibizione edematoso-emorragica dell’osso peroneale, senza alcuna interruzione della corticale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

