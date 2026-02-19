Infortunio Pavlovic problema alla coscia in Milan Como | ecco l’esito degli esami e quanto starà fuori

Pavlovic si è infortunato durante la partita tra Milan e Como, a causa di un dolore alla coscia. Gli esami medici hanno confermato uno stiramento muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Il difensore serbo ha accusato il fastidio già nel primo tempo, ma ha continuato a giocare fino alla sostituzione. La squadra ora si prepara a gestire l’assenza di un elemento chiave della difesa, sperando che il recupero avvenga nel minor tempo possibile. La sua assenza influenzerà le prossime partite di campionato.

