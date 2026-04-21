Oggi si celebra il Moka Day, una giornata dedicata al simbolo del caffè italiano. Ogni 21 aprile, nelle case di tutto il paese, si diffonde il profumo del caffè preparato con la moka. Questa ricorrenza rende omaggio a una tradizione diffusa e apprezzata in tutta Italia. La festa ufficiale mira a valorizzare un gesto quotidiano che fa parte della cultura culinaria nazionale.

Da oggi, ogni 21 aprile, il profumo del caffè che si diffonde nelle cucine italiane avrà una sua festa ufficiale. Nasce infatti la Giornata Internazionale della Moka, una ricorrenza promossa dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food per celebrare un oggetto che è molto più di un semplice utensile: è un rito, un simbolo di quotidianità che resiste immutato da quasi un secolo. La data scelta non è casuale. Il 21 aprile, infatti, coincide con la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione e con l’apertura della Milano Design Week 2026, a sottolineare quel legame indissolubile tra la moka e il genio industriale italiano. Un oggetto nato da un’intuizione semplice ma rivoluzionaria, che ha trasformato il caffè da consumo pubblico a rito privato, democratizzando un’abitudine che prima apparteneva solo ai bar.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Oggi è il Moka Day: il gesto più italiano di sempre (e come farlo davvero bene)

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