Il 31 marzo si celebra il World Backup Day, una giornata dedicata alla tutela dei dati e alla sicurezza informatica. Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di perdita di informazioni, con una particolare attenzione agli utenti over 70, che risultano più vulnerabili a minacce digitali e incidenti informatici.

Il 31 marzo si celebra il World Backup Day, una giornata dedicata alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica. Nato nel 2011 da una semplice discussione online, oggi è un appuntamento globale che invita utenti e aziende a riflettere su quanto siano vulnerabili le informazioni digitali, soprattutto per le fasce meno esperte della popolazione. Una giornata nata da un errore (e diventata globale). Il World Backup Day nasce nel 2011 da un episodio tanto semplice quanto emblematico: un utente racconta online di aver perso il contenuto del proprio hard disk e di aver realizzato troppo tardi l’importanza di avere una copia di sicurezza. Da quella esperienza prende forma una campagna globale, promossa da Ismail Jadun, che invita tutti a proteggere i propri dati prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi è il World Backup Day: dati sempre più a rischio, soprattutto per gli over 70

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