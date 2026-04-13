Oggi, 13 aprile, si celebra il Kissing Day, una giornata dedicata al gesto del bacio. Questa ricorrenza è condivisa in diversi paesi, con un'altra data significativa il 6 luglio, giorno in cui nel Regno Unito si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, nota anche come International Kissing Day. La giornata è stata istituita per sottolineare il significato e il valore del bacio tra le persone.

Roma, 13 aprile 2026 – Oggi 13 aprile è il Kissing Day, la giornata dedicata al bacio. Una curiosità: esiste anche un altro giorno dedicato al bacio ed è il 6 luglio, quando nel Regno Unito si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, International Kissing Day. La ricorrenza del 13 aprile desidera ricordare il bacio più lungo della storia, riconosciuto dal Guinness World Records e durato ben 58 ore. Il bacio è un gesto antichissimo, immediato, istintivo: può essere affetto, amore, saluto, riconciliazione. È uno dei primi modi con cui entriamo in relazione con l’altro e, allo stesso tempo, uno dei più complessi da definire. Ma, attenzione, non appartiene a tutte le culture del mondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kissing Day, oggi è la giornata del bacio. Perché fa bene (e dovremmo farlo più spesso)

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