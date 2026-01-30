Orazio Schillaci si tiene lontano dai riflettori e dalle polemiche. È un uomo riservato, che preferisce restare nell’ombra. Non cerca il protagonismo, ma si impegna con determinazione nella sua attività. La sua presenza silenziosa rappresenta un’ancora contro le spinte populiste nella sanità.

Il boom della spesa privata è il termometro dell'efficienza del pubblico. I dati Schivo, riservato, lontano tanto dalle luci della ribalta quanto dalle polemiche. Il tratto distintivo del carattere di Orazio Schillaci è emerso fin dalle sue prime apparizioni pubbliche, quando era poco più di uno sconosciuto persino per molti addetti ai lavori. Lo sguardo fisso sugli appunti, gli occhi bassi che raramente incrociano quelli delle telecamere: un profilo atipico per un ministro della Salute in tempi di esposizione permanente. Eppure, più nei fatti che nelle parole, il tecnico chiamato da Fratelli d’Italia a guidare il dicastero ha mostrato, in questi anni di governo Meloni, punti di forza e fragilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ode alla resistenza di Schillaci, un argine alla deriva populista nella sanità

Approfondimenti su Orazio Schillaci

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Orazio Schillaci

Argomenti discussi: I canadesi di People Watching per la prima volta in Italia; Bruce Springsteen. Streets of Minneapolis, una canzone di protesta dopo la morte di Alex Pretti; Le città di pianura: la ricerca dell’ultimo bicchiere nel Veneto fantasma di Sossai; Australian Open: Sinner oltre il caldo e il dolore. Battuto Spizzirri dopo 3 ore e 44 di pura resistenza.

Alla Palomar nuovo gruppo di lettura dedicato alla ResistenzaDal 14 febbraio all’11 luglio, sei romanzi per sei venerdì, sempre alle 18. Si comincia con L’Agnese va a morire di Renata Viganò Bergamo. Bisognerebbe raccontare tutta la storia. Leggere insieme le ... bergamonews.it

Una guida alla Resistenza: itinerario inedito di viaggioLo storico Paolo Pezzino presenta il suo ultimo lavoro martedì a Cubo Poi faremo insieme una passeggiata nei luoghi bolognesi della Liberazione . Ci sono luoghi che parlano anche quando sono immersi ... ilrestodelcarlino.it

S’ode ancora il mare Già da più notti s’ode ancora il mare, lieve, su e giù, lungo le sabbie lisce. Eco d’una voce chiusa nella mente che risale dal tempo; ed anche questo lamento assiduo di gabbiani: forse d’uccelli delle torri, che l’aprile sospinge verso la pia - facebook.com facebook