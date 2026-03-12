Federica Marinari Ode alla ’Pace vegetale’

Federica Marinari, cantautrice nota per il suo stile deciso e il coinvolgente impegno, è stata protagonista lo scorso anno di un contest organizzato dall’Associazione Siena Città della Musica, che ha visto partecipare il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la principale realtà italiana nel settore della musica indipendente.

Ed è pronto il suo nuovo disco: "Domani esce questo disco scritto interamente da me e che si chiama Pace Vegetale. È ispirato proprio alla nostra madre natura, della fondamentale coesistenza fra tutti noi animali su questa terra. Sono cinque canzoni che ho scritto durante gli ultimi due anni, in cui è prevalso il silenzio, la composizione.

