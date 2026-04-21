Domani, in una partita di La Liga, un giocatore argentino potrebbe perdere un'importante somma di denaro. Se non scenderà in campo per almeno 45 minuti nella sfida tra Elche e Atletico Madrid, potrebbe perdere l'opportunità di ricevere 32 milioni di euro. La sua presenza in campo sarà decisiva per rispettare le condizioni contrattuali che garantiscono questa cifra.

Ultima chiamata o quasi. Anche se, verosimilmente, una decisione è già stata presa e l'ufficialità sarà solo un atto formale. Se domani sera Nico Gonzalez non dovesse giocare almeno un tempo della partita tra Elche ed Atletico Madrid, il riscatto obbligatorio da parte dei Colchoneros dell'esterno della Juve sarebbe appeso a un filo: l'argentino dovrebbe giocare tutte le successive 6 partite per 45' o più perché questa eventualità di verifichi. E in ballo ci sono 32 milioni. D'altronde, però, il problema sta tutto lì, nella valutazione. Lasciata Torino a fine agosto in prestito per 1 milione (più 1 di bonus),...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Occhio Juve, domani possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco come

NOVITÀ TONALI! JUVE, GLI INCASTRI E NICO GONZALEZ. STANKOVIC, L’INTER E LA ROMA DEL FUTURO

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