Juve riscatto Nico Gonzalez | mancano 7 presenze per i 32 milioni

La Juventus monitora con estrema attenzione il rendimento di Nico Gonzalez all’ Atletico Madrid, in una stagione che potrebbe trasformarsi in una boccata d’ossigeno per le casse bianconere. Dopo un’annata fallimentare a Torino, l’esterno argentino è stato ceduto ai Colchoneros sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro (con un ulteriore milione di bonus potenziale), ma il vero nodo riguarda l’ obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. La clausola scatterà automaticamente qualora il classe 1998 dovesse disputare almeno il 60% delle partite di campionato, con un minutaggio minimo di 45 minuti per ogni singola presenza. Il conteggio attuale sorride alla dirigenza bianconera: Nico Gonzalez ha già totalizzato 14 presenze valide ai fini del riscatto nella Liga. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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