Obiettivo | fare sistema La creatività alla prova delle crisi mondiali

Al Salone del Mobile si respira un desiderio di collaborazione tra le aziende e i professionisti del settore, in risposta alle sfide di un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e incertezze. L’evento si presenta come un momento in cui la creatività viene messa alla prova, ma anche come un’occasione per rafforzare le reti e promuovere una visione condivisa. La volontà di fare sistema sembra essere al centro delle discussioni e delle iniziative in corso.

di Stefania Consenti C’è voglia di fare sistema al Salone del Mobile, uniti si vince in una situazione geopolitica complessa e instabile come quella che ci tocca vivere. E saldamente al timone c’è Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano. Presidente, come affrontiamo, oggi, questa 64esima edizione? "Con ancora più grinta. Siamo al sesto Salone dopo il Covid, una navigazione perigliosa, a partire dal post Salone, una grande avventura e anche un successo, che è servito a far ripartire la fiducia negli eventi in presenza. Poi c’è stata la guerra in Ucraina, con tutti i problemi relativi all’aumento delle materie prime. E, ancora l’anno scorso, la guerra commmerciale dei dazi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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