Cuba l’assalto alla sede del Partito comunista e la crisi di un sistema

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo, un gruppo di manifestanti ha assaltato la sede del Partito comunista nella città di Morón, nella provincia di Ciego de Ávila a Cuba. L’evento ha coinvolto diverse persone che si sono radunate davanti all’edificio senza autorizzazione, provocando danni alla struttura. La polizia ha intervenuto per disperdere i presenti e garantire la sicurezza nella zona.

Roma, 15 mar – Nella notte tra il 13 e il 14 marzo un gruppo di manifestanti ha preso d’assalto la sede del Partito comunista cubano nella città di Morón, nella provincia di Ciego de Ávila. Alcuni video circolati sui social mostrano persone entrare nell’edificio, trascinare in strada mobili, quadri e materiale di propaganda e bruciarli in un falò improvvisato mentre gridano slogan contro il governo. Le autorità hanno parlato di “atti di vandalismo” al termine di una protesta iniziata pacificamente e hanno confermato alcuni arresti. Cuba e i segnali di un cedimento. L’episodio, preso isolatamente, potrebbe sembrare una semplice protesta locale degenerata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cuba, l’assalto alla sede del Partito comunista e la crisi di un sistema Articoli correlati Cuba, manca il cibo e parte l'assalto alla sede del partito comunistaLa fame abbatte uno dei tabù più radicati della Cuba comunista: la notte scorsa manifestanti infuriati per i continui blackout e la carenza di cibo... Caos a Cuba, incendiata una sede locale del Partito comunistaTensione e disordini nel centro di Cuba, dove nelle ultime ore manifestanti hanno preso di mira una sede locale del Partito Comunista cubano (Pcc)... Approfondimenti e contenuti su Cuba l'assalto alla sede del Partito... Temi più discussi: Cuba (alla fame) adesso assalta persino la sede del Partito comunista; Un assalto tira l’altro: Poi toccherà a Cuba, sono i suoi ultimi momenti; Cuba, manca il cibo e parte l'assalto alla sede del partito comunista; Tensione a Cuba, assalto alla sede del Partito comunista. Cuba (alla fame) adesso assalta persino la sede del Partito comunistaAlmeno 5 arresti dopo l’ottava notte di scontri. Ma le autorità smentiscono: «Totale tranquillità». Il presidente Miguel Díaz-Canel conferma le ... avvenire.it Tensione a Cuba, assalto alla sede del Partito comunistaMentre L'Avana conferma l'avvio di un negoziato ancora carico di incognite con Washington, cresce la tensione nelle strade di Cuba, dove montano le proteste di una popolazione allo stremo tra blackout ... ansa.it Mentre L'Avana conferma l'avvio di un negoziato ancora carico di incognite con Washington, cresce la tensione nelle strade di Cuba, dove montano le proteste di una popolazione allo stremo tra blackout e scarsità di cibo a causa di una crisi economica sempr facebook Tensione a Cuba, assalto alla sede del Partito comunista. Proteste contro la crisi. L'Avana dialoga con gli Usa, ma esclude un cambio di regime. #ANSA x.com