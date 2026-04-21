OBI sfida il mercato | tra nuovi spot TV e l’ascesa dell’app heyOBI

OBI rafforza la sua presenza in Italia con nuovi spot televisivi e l’espansione dell’app heyOBI. L’azienda conta attualmente 57 negozi nel paese e sta cercando di integrare maggiormente le attività online con la rete fisica. La strategia mira a coinvolgere i clienti attraverso campagne pubblicitarie e strumenti digitali, cercando di aumentare l’interazione tra negozi e piattaforme digitali.

Il marchio OBI punta tutto sulla presenza in Italia, puntando a integrare i propri 57 punti vendita fisici con una strategia digitale sempre più pervasiva. Il piano prevede il ritorno della comunicazione televisiva, accompagnata da un massiccio sviluppo dell’ecosistema digitale centrato sull’applicazione proprietaria heyOBI. L’integrazione tra spazi fisici e canali digitali. La nuova direzione strategica mira a creare un dialogo fluido tra i negozi e l’online. Al centro di questo schema si posiziona heyOBI, la piattaforma eCommerce e app del brand, concepita per semplificare l’acquisto e offrire un servizio su misura per ogni utente. L’obiettivo è trasformare l’esperienza del cliente in un percorso unico, dove i servizi digitali e i punti vendita tradizionali collaborano per supportare ogni progetto di fai-da-te.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OBI sfida il mercato: tra nuovi spot TV e l’ascesa dell’app heyOBI Notizie correlate Il mercato del lavoro 2026 tra “Job Hugging” e l’ascesa dell’Agentic AI(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati diffusi da LinkedIn, la competizione ha raggiunto livelli record: dal 2022 a oggi, il numero di candidati per... Cripto, il mercato cala ma Binance sfida la crisi: volumi in ascesaUn cambiamento strutturale sta interessando il mercato delle criptovalute, evidenziato da una netta divergenza nell’attività degli utenti tra le...