Cripto il mercato cala ma Binance sfida la crisi | volumi in ascesa

Il mercato delle criptovalute sta attraversando un momento di calo complessivo, con i volumi di scambio che diminuiscono su molte piattaforme. Tuttavia, Binance registra un aumento dell’attività, con volumi in crescita, sfidando così la tendenza generale di contrazione. Questa differenza si nota osservando i dati di diverse piattaforme di scambio, dove Binance si distingue rispetto alle altre.

Un cambiamento strutturale sta interessando il mercato delle criptovalute, evidenziato da una netta divergenza nell’attività degli utenti tra le varie piattaforme di scambio, con Binance che mostra un segnale opposto rispetto alla tendenza generale di contrazione. Mentre la maggior parte degli exchange registra un calo dei portafogli attivi negli ultimi 30 giorni, l’operatività su Binance sta vivendo una fase di crescita sia in termini assoluti che relativi. La dinamica degli indirizzi attivi e la scarsità di liquidità globale. L’analisi dei dati relativi al cambiamento degli indirizzi attivi negli exchange nell’arco di 30 giorni rivela un quadro preoccupante per la stabilità operativa di molte piattaforme.🔗 Leggi su Ameve.eu

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