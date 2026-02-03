Il mercato del lavoro 2026 tra Job Hugging e l’ascesa dell’Agentic AI

La competizione nel mercato del lavoro si fa sempre più agguerrita. Secondo gli ultimi dati di LinkedIn, dal 2022 a oggi, i candidati per ogni posto di lavoro sono aumentati quasi del 50%. Ciò significa che trovare un’occupazione resta difficile, anche con l’arrivo di nuove tecnologie come l’Agentic AI e il fenomeno del “Job Hugging”. La corsa ai posti si fa più dura e le aziende ricevono molte più candidature rispetto a qualche anno fa.

(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati diffusi da LinkedIn, la competizione ha raggiunto livelli record: dal 2022 a oggi, il numero di candidati per ogni posizione aperta è aumentato di quasi il 50%. In questo scenario, emerge un paradosso: nonostante il 43% dei professionisti dichiari di voler cambiare impiego, la maggioranza opta per il cosiddetto.

