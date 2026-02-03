Il mercato del lavoro 2026 tra Job Hugging e l’ascesa dell’Agentic AI

Da webmagazine24.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La competizione nel mercato del lavoro si fa sempre più agguerrita. Secondo gli ultimi dati di LinkedIn, dal 2022 a oggi, i candidati per ogni posto di lavoro sono aumentati quasi del 50%. Ciò significa che trovare un’occupazione resta difficile, anche con l’arrivo di nuove tecnologie come l’Agentic AI e il fenomeno del “Job Hugging”. La corsa ai posti si fa più dura e le aziende ricevono molte più candidature rispetto a qualche anno fa.

(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati diffusi da LinkedIn, la competizione ha raggiunto livelli record: dal 2022 a oggi, il numero di candidati per ogni posizione aperta è aumentato di quasi il 50%. In questo scenario, emerge un paradosso: nonostante il 43% dei professionisti dichiari di voler cambiare impiego, la maggioranza opta per il cosiddetto. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Mercato Lavoro 2026

Dopo le «grandi dimissioni» arriva il job hugging: perché ora gli italiani si tengono stretto il lavoro

Dopo le cosiddette «grandi dimissioni», gli italiani sembrano aver cambiato atteggiamento.

Guidare l’Agentic Era: con AI Festival a Milano oltre 150 esperti chestanno definendo l’applicazione dell’AI nel mondo

L’AI Festival 2026 si svolgerà a Milano il 21 e 22 gennaio, portando oltre 150 esperti internazionali per approfondire le applicazioni dell’intelligenza artificiale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mercato Lavoro 2026

Argomenti discussi: Mercato del lavoro in frenata a dicembre; Ora l’Antitrust si occupa anche del mercato del lavoro; Mercato del lavoro in rallentamento nel '25. Crescono solo gli over 50, giovani in caduta; Italia, mercato del lavoro più stabile ma meno dinamico e inclusivo.

il mercato del lavoroIl mercato del lavoro 2026 tra Job Hugging e l'ascesa dell'Agentic AIMentre i professionisti italiani scelgono la stabilità, le aziende adottano l'intelligenza artificiale per individuare competenze latenti. Una ricerca di LinkedIn svela il nuovo equilibrio tra domanda ... adnkronos.com

il mercato del lavoroLavoro, nuove assunzioni in 6 aziende su 10 nel 2026. Retribuzioni più alte, ma resta il nodo straordinariIn un mercato del lavoro sempre più dinamico – con un tasso di occupazione che ha raggiunto il 62,6% (era il 59,2% nel 2019) quasi 6 aziende su 10 prevedono un ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.