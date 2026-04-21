Obi conquista l’Italia | l’app heyOBI rivoluziona il fai da te

Obi, grande catena di negozi di fai da te tedesca, ha annunciato il lancio di una nuova campagna pubblicitaria in Italia. La comunicazione inizierà domenica 19 aprile e durerà fino al 23 maggio. La società ha deciso di rafforzare la presenza nel mercato italiano, puntando su una strategia di comunicazione dedicata al pubblico locale. La campagna coinvolgerà vari canali di comunicazione e promozioni specifiche.

Il colosso tedesco del fai da te Obi ha deciso di puntare con decisione sul mercato italiano, lanciando una strategia comunicativa che partirà domenica 19 aprile e proseguirà fino al 23 maggio. L’obiettivo della catena è consolidare la propria presenza nel Paese, dove già opera attraverso una rete di 57 punti vendita fisici, spingendo con forza sulla sinergia tra il negozio tradizionale e i canali digitali. L’integrazione digitale tra negozi e app. Il nuovo piano pubblicitario si concentrerà su diversi formati video, spaziando da spot della durata di 20 secondi a clip da 15 secondi, fino a contenuti branded più brevi di 10 secondi. Il cuore pulsante di questa evoluzione tecnologica è rappresentato da heyOBI, la piattaforma di e-commerce e l’applicazione mobile del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Obi conquista l’Italia: l’app heyOBI rivoluziona il fai da te Notizie correlate OBI conquista la TV: la nuova sfida digitale per il fai da teIl gruppo europeo specializzato nel settore del fai da te riprende la presenza sui canali televisivi nazionali con una strategia multicanale che... OBI sfida il mercato: tra nuovi spot TV e l’ascesa dell’app heyOBIIl marchio OBI punta tutto sulla presenza in Italia, puntando a integrare i propri 57 punti vendita fisici con una strategia digitale sempre più...