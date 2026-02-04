Al via K-Pop Carnival Contest | a Zoomarine la sfida creativa tra riuso e riciclo per costumi fai da te a tema

Da romadailynews.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Zoomarine parte il “K-Pop Carnival Contest”, una gara tra bambini e ragazzi per creare costumi riciclabili ispirati al mondo del K-pop. L’evento si svolge il 7-8-14-15 febbraio 2026, con show, sfilate e laboratori gratuiti per i più giovani fino a 16 anni. La sfida mira a combinare divertimento e sensibilità ambientale, promuovendo l’uso di materiali di riciclo per realizzare abiti a tema.

Show con Kpop Idol Experience, sfilate, laboratori e bimbi gratis fino a 16 anni 7-8- 14-15 febbraio 2026   Il fenomeno K-pop, genere musicale sudcoreano, nato negli anni ’90, caratterizza il Carnevale 2026 di Zoomarine con l’arrivo della prima edizione del “K-Pop Carnival Contest”: la sfida creativa per realizzare costumi fai da te all’insegna del concetto “riuso e riciclo”, pilastri fondamentali dell’economia circolare per ridurre l’inquinamento. Dal 7 febbraio si celebra l’ingegno, ovvero quello che le famiglie utilizzeranno per ridurre gli sprechi e rendere comunque gioiosa la festa per i propri figli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

al via k pop carnival contest a zoomarine la sfida creativa tra riuso e riciclo per costumi fai da te a tema

© Romadailynews.it - Al via “K-Pop Carnival Contest”: a Zoomarine la sfida creativa tra “riuso e riciclo” per costumi fai da te a tema

Approfondimenti su Zoomarine Carnival

La seconda vita dei giocattoli: a Zoomarine, riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot

A Zoomarine torna con entusiasmo la quarta edizione de “La seconda vita dei giocattoli”, un’iniziativa solidale dedicata al riciclo e alla condivisione.

Glass hair, fai scintillare i tuoi capelli questo inverno in 5 minuti con la laminazione fai-da-te all’acido glicolico

Se vuoi sfoggiare capelli lucenti e dall’effetto vetro, puoi provarci anche a casa in pochi minuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zoomarine Carnival

Argomenti discussi: Le Guerriere K-Pop arrivano a Tortona: il fenomeno globale in scena alla Nova Arena; BTS, le superstar del k-pop tornano con un concerto live su Netflix; Pisa Play Comics; Quando la poesia sudcoreana torna a cantare (e perché il K-pop c’entra più di quanto sembri).

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.