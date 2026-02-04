Al via K-Pop Carnival Contest | a Zoomarine la sfida creativa tra riuso e riciclo per costumi fai da te a tema

A Zoomarine parte il “K-Pop Carnival Contest”, una gara tra bambini e ragazzi per creare costumi riciclabili ispirati al mondo del K-pop. L’evento si svolge il 7-8-14-15 febbraio 2026, con show, sfilate e laboratori gratuiti per i più giovani fino a 16 anni. La sfida mira a combinare divertimento e sensibilità ambientale, promuovendo l’uso di materiali di riciclo per realizzare abiti a tema.

Show con Kpop Idol Experience, sfilate, laboratori e bimbi gratis fino a 16 anni 7-8- 14-15 febbraio 2026 Il fenomeno K-pop, genere musicale sudcoreano, nato negli anni ’90, caratterizza il Carnevale 2026 di Zoomarine con l’arrivo della prima edizione del “K-Pop Carnival Contest”: la sfida creativa per realizzare costumi fai da te all’insegna del concetto “riuso e riciclo”, pilastri fondamentali dell’economia circolare per ridurre l’inquinamento. Dal 7 febbraio si celebra l’ingegno, ovvero quello che le famiglie utilizzeranno per ridurre gli sprechi e rendere comunque gioiosa la festa per i propri figli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

