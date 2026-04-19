POS e cassa | domani scade l’obbligo rischio multe fino a 4.000€

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 20 aprile, rappresenta la scadenza stabilita per i commercianti del capoluogo piemontese per associare obbligatoriamente i terminali POS ai registratori di cassa telematici. La normativa prevede sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 4.000 euro in caso di inadempienza. La maggior parte degli esercenti si trova a dover completare questa procedura in tempi molto stretti, con poche possibilità di margine di manovra.

I commercianti operanti nel capoluogo piemontese hanno un margine di manovra estremamente ridotto per regolarizzare la propria posizione fiscale digitale: domani, 20 aprile, scade infatti il termine ultimo per l’associazione obbligatoria tra i terminali POS e i registratori di cassa telematici. La misura, stabilita dalla Legge di Bilancio 2025, impone che tutti i flussi di pagamento elettronici effettuati a partire dal primo gennaio 2026 siano pienamente tracciabili e trasparenti attraverso questo collegamento virtuale. L’adempimento riguarda specificamente gli strumenti di pagamento già attivi all’inizio dell’anno o utilizzati durante il mese di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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