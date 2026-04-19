Domani, 20 aprile, rappresenta la scadenza stabilita per i commercianti del capoluogo piemontese per associare obbligatoriamente i terminali POS ai registratori di cassa telematici. La normativa prevede sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 4.000 euro in caso di inadempienza. La maggior parte degli esercenti si trova a dover completare questa procedura in tempi molto stretti, con poche possibilità di margine di manovra.

I commercianti operanti nel capoluogo piemontese hanno un margine di manovra estremamente ridotto per regolarizzare la propria posizione fiscale digitale: domani, 20 aprile, scade infatti il termine ultimo per l’associazione obbligatoria tra i terminali POS e i registratori di cassa telematici. La misura, stabilita dalla Legge di Bilancio 2025, impone che tutti i flussi di pagamento elettronici effettuati a partire dal primo gennaio 2026 siano pienamente tracciabili e trasparenti attraverso questo collegamento virtuale. L’adempimento riguarda specificamente gli strumenti di pagamento già attivi all’inizio dell’anno o utilizzati durante il mese di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - POS e cassa: domani scade l’obbligo, rischio multe fino a 4.000€

Notizie correlate

Scade il 15 maggio: multe fino a 50.000 euro perLa scadenza del 16 marzo 2026 per la comunicazione delle spese condominiali è stata superata, aprendo una finestra di grazia fino al 15 maggio...

Dal 2026: obbligo integrazione POS e cassa, sanzioni severeDal 5 marzo 2026 diventa obbligatoria l'integrazione tra i terminali di pagamento e i registratori di cassa per commercianti, artigiani e ristoratori.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Commercianti, entro lunedì va effettuato l'abbinamento registratori di cassa-Pos; Collegamento tra Pos e registratori di cassa, ultimi giorni per mettersi in regola: la guida; Ultimi giorni per abbinare registratori di cassa e Pos, scadenza lunedì - Ultima ora; Pos-registratore di cassa, la scadenza é vicina: ultimo appello per tutti e sanzioni.

Pos e registratore di cassa: scade domani il termine per mettersi in regolaPos e registratori telematici, scade il 20 aprile il termine per il collegamento: regole, procedura online e sanzioni. torinofree.it

Collegamento Pos e registratore di cassa, cosa cambia: lunedì ultimo giorno per mettersi in regolaL’obbligo di collegamento è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2026 ... adnkronos.com

Io la odio, la cassa automatica del supermercato. Quando vado al supermercato con mia figlia, perché magari mi mancano solo due cosette, lei insiste perché usiamo la cassa automatica. Dài mamma, guarda che coda c'è di là, qui ci mettiamo un attimo. Non facebook

Pos e registratori di cassa, ultimo giorno per mettersi in regola #pos x.com