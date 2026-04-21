Obama d’Arabia Speranze e caos delle primavere

La stagione delle primavere arabe ha rappresentato un momento di grande entusiasmo e successivi insuccessi, segnando un punto di svolta nelle relazioni internazionali dell’amministrazione di Barack Obama, il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Questo periodo ha portato a cambiamenti politici e a turbolenze in diversi paesi della regione, suscitando reazioni e conseguenze che hanno coinvolto anche le politiche estere statunitensi.

La stagione di esaltazione e delusione delle primavere Arabe è il vero inciampo internazionale dell’amministrazione di Barack Obama, primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Le rivolte spontanee travolgono i regimi che governano i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. L’Egitto cade nelle mani dei Fratelli musulmani, a cui viene tolto da un altro golpe militare. La Tunisia affronta una difficile transizione, resiste l’Algeria. In Libia esplode, sostenuto dai raid degli Alleati dell’America, con la contrarietà dell’Italia, l’odio tribale che dilania il regime di Muammar Gheddafi. E il Paese si disintegra in una realtà ancor oggi ingovernabile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Obama d’Arabia. Speranze e caos delle primavere Notizie correlate Primavere arabe, la verità dopo 15 anni: rivoluzioni finite in guerre, jihad e caosDalla Tunisia alla Libia passando per l’Egitto: quindici anni dopo le rivolte che dovevano portare democrazia hanno lasciato guerre civili, islamismo... Arabia Saudita sotto la tempesta: grandine e caos a QassimUna violenta perturbazione atmosferica sta colpendo diverse aree dell’Arabia Saudita, con la regione di Qassim che ha già subito i danni più visibili...