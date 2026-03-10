Primavere arabe la verità dopo 15 anni | rivoluzioni finite in guerre jihad e caos

Sono trascorsi più di 15 anni dall’accaduto in Tunisia, quando Mohamed Bouazizi si diede fuoco davanti all’ufficio del governatorato di Sidi Bouziz per protestare contro la corruzione e i soprusi della polizia. Quel gesto segnò l’inizio delle rivoluzioni nelle nazioni arabe, che poi si conclusero con guerre, conflitti armati e caos diffuso in molte di queste regioni.

Dalla Tunisia alla Libia passando per l’Egitto: quindici anni dopo le rivolte che dovevano portare democrazia hanno lasciato guerre civili, islamismo e caos geopolitico in tutto il mondo arabo. Sono passati più di 15 anni da quando Mohamed Bouazizi, un giovane che vendeva frutta al mercato della cittadina tunisina di Sidi Bouziz, il 10 dicembre 2010 si diede fuoco davanti all’ufficio del governatorato locale, per protestare contro i soprusi e la corruzione della polizia. La morte di questo ragazzo scatenò quella che venne chiamata Rivoluzione dei Gelsomini che sconvolse la Tunisia contagiando gran parte del mondo arabo con le cosiddette Primavere arabe. 🔗 Leggi su Panorama.it

