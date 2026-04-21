In Libano si è verificato un episodio di vandalismo contro un simbolo religioso cristiano: una statua di Gesù Cristo è stata distrutta con colpi di martello. La scena ha suscitato sdegno tra i membri della comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sul gesto. L’evento si inserisce in un clima di tensione riguardo alla libertà religiosa nella regione, già segnata da altri episodi di violenza e intimidazione.

Ancora un episodio di violenza contro i simboli del cristianesimo: in Libano, la profanazione di una effige di Gesù Cristo scuote la comunità locale e riaccende l’allarme sulla libertà religiosa in Medio Oriente. A colpirlo, con ripetuta ed inaudita violenza, è stato un soldato dell’IDF in Libano. E’ bastato uno scatto sui social a far girare, in pochissimo tempo, la notizia in tutto il mondo a partire dai social. Sdegno e indignazione dall’intera comunità cristiana presente in quelle zone, a partire dal Cardinale latino, Pizzaballa. Un gesto di odio e vandalismo che si va ad affiancare ai tanti che si stanno perpetrando in questi ultimi tempi proprio contro la libertà di culto.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nuovo vile attacco alla fede cristiana: distrutta a martellate la statua di Gesù in Libano

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