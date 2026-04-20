Libano soldato Idf profana statua di Gesù
Un soldato delle forze di difesa israeliane ha danneggiato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri israeliano ha commentato l’accaduto, definendolo un atto vergognoso. La notizia è stata diffusa da fonti di agenzia, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle ripercussioni diplomatiche. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse parti coinvolte.
(Adnkronos) – Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito "un atto vergognoso" la profanazione. Commentando le immagini che ritraggono la distruzione della statua e la decapitazione, Sa'ar ha detto che "il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Militare dell’Idf profana una statua di Gesù in Libano; Libano, soldato Idf profana statua di Gesù; Libano, soldato Idf profana statua di Gesù; L'IDF ha confermato che un suo soldato ha profanato una statua di Gesù Cristo.
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