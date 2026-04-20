Libano soldato Idf profana statua di Gesù

Un soldato delle forze di difesa israeliane ha danneggiato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri israeliano ha commentato l’accaduto, definendolo un atto vergognoso. La notizia è stata diffusa da fonti di agenzia, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle ripercussioni diplomatiche. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse parti coinvolte.