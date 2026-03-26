Stadio Roma Pietralata non si ferma | il club sfida il caso inquinamento

Il club ha confermato di voler proseguire con il progetto dello stadio a Pietralata, ignorando le voci di possibili problemi di inquinamento ambientale. La società ha dichiarato di essere pronta a portare avanti le pratiche senza modifiche, nonostante le segnalazioni di sospette contaminazioni sul sito. La questione riguarda l’area destinata alla costruzione e le eventuali implicazioni ambientali.

Il dossier Pietralata non si ferma: la Roma blinda il progetto del nuovo stadio e risponde con estrema fermezza alle indiscrezioni sulla potenziale contaminazione ambientale. Nonostante i carotaggi effettuati dai tecnici del club abbiano evidenziato il superamento dei limiti di legge per alcuni metalli inquinanti, la posizione ufficiale della società giallorossa è una dichiarazione di guerra burocratica: il problema è considerato tecnicamente risolvibile e non comporterà alcuna frenata nell’iter realizzativo. Il club, che ha già avviato una ricostruzione storica del sito, attribuisce la presenza di sostanze tossiche a precedenti attività abusive nell’area, declassando l’allarme di ARPA Lazio a semplice “passaggio procedurale” da gestire con protocolli di bonifica ordinari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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