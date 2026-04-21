Nuovo regolamento urbano dopo 50 anni

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento di polizia urbana e di civile convivenza, il primo aggiornamento in cinquant’anni. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta, con il voto unanime dei presenti. Il testo regolamenta le norme di comportamento e gli aspetti di sicurezza nel centro abitato, introducendo alcune novità rispetto alle disposizioni precedenti.

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato all’unanimità il nuovo ’Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza’. Il documento manda definitivamente in pensione una normativa che risaliva a oltre cinquant’anni, ed è il frutto di un lungo percorso di revisione che ha visto l’impegno congiunto di uffici tecnici, commissioni consiliari e forze politiche di ogni schieramento. L’obiettivo dichiarato del rinnovo del regolamento è quello di fornire uno strumento moderno e organico che possa contribuire alla tutela del decoro urbano, al mantenimento della tranquillità pubblica e alla salvaguardia del patrimonio comune, adattando le regole alle mutate esigenze della società contemporanea, che sono ormai molto diverse da quelle di mezzo secolo fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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