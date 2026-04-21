Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento di polizia urbana e di civile convivenza, il primo aggiornamento in cinquant’anni. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta, con il voto unanime dei presenti. Il testo regolamenta le norme di comportamento e gli aspetti di sicurezza nel centro abitato, introducendo alcune novità rispetto alle disposizioni precedenti.

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato all’unanimità il nuovo ’Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza’. Il documento manda definitivamente in pensione una normativa che risaliva a oltre cinquant’anni, ed è il frutto di un lungo percorso di revisione che ha visto l’impegno congiunto di uffici tecnici, commissioni consiliari e forze politiche di ogni schieramento. L’obiettivo dichiarato del rinnovo del regolamento è quello di fornire uno strumento moderno e organico che possa contribuire alla tutela del decoro urbano, al mantenimento della tranquillità pubblica e alla salvaguardia del patrimonio comune, adattando le regole alle mutate esigenze della società contemporanea, che sono ormai molto diverse da quelle di mezzo secolo fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo regolamento urbano dopo 50 anni

50 Fighter Jets DEPLOYED To Wipe Out An International Crime Syndicate!

Notizie correlate

Pavullo, ok al nuovo Regolamento della polizia urbana: arriva il Daspo urbano e il divieto ai petardiIl Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, un aggiornamento atteso da tempo che sostituisce...

Nuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali?Francesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro Le recenti parole di Stefano Domenicali, CEO della Formula...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Viterbo riscrive le regole di polizia urbana: come cambia la vita in città (dopo quasi un secolo); Nuovo regolamento urbano dopo 50 anni; Viterbo, arriva il nuovo regolamento di polizia urbana: stretta su comportamenti e decoro, multe fino a 500; Viterbo – Nuovo regolamento di polizia urbana approvato dal consiglio: il precedente risaliva al 1935.

Viterbo – Nuovo regolamento di polizia urbana approvato dal consiglio: il precedente risaliva al 1935Immancabili scontri in aula tra maggioranza e opposizione con quest'ultima che ha ribadito come sarà necessario far valere le norme per tutti e non per alcuni ... etrurianews.it

Viterbo approva il nuovo Regolamento di Polizia UrbanaPerazzini e Poggi: Uno strumento atteso da quasi 100 anni per sicurezza, decoro e convivenza civile NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento di P ... newtuscia.it

NUOVO REGOLAMENTO UE Macellazione d’urgenza, la UE ha modificato le regole Continua a leggere: https://www.anmvioggi.it/rubriche/europa/78828-macellazione-durgenza-di-ungulati-al-di-fuori-del-macello.html - facebook.com facebook

Dai primi di maggio sarà in vigore a Roma il nuovo regolamento su nuove insegne e cartelloni luminosi. Associazioni e cittadini ne hanno denunciato i rischi. x.com