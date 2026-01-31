Schianto tra auto e camion incidente stradale mortale in Umbria

Questa mattina presto, un incidente tra un’auto e un camion si è concluso con un morto. L’incidente è avvenuto a Perugia, in Umbria, e ancora non si conoscono tutti i dettagli. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre i rilievi e le operazioni di rimozione continuavano. La polizia sta indagando per capire cosa abbia causato l’impatto.

Perugia, 31 gennaio 2026 – Incidente stradale mortale alle prime luci della mattinata di oggi sabato 31 gennaio. Due mezzi, un' auto e un camion si sono scontrati lungo la strada statale 3 Bis " Tiberina" al chilometro 115,000 all'altezza di Città di Castello (Perugia). Nell'impatto, violentissimo, una persona, di cui al momento non si conosce l'identità, è morta. La carreggiata è chiusa in direzione Cesena Percorso alternativo . Uscita obbligatoria svincolo di Promano al km 111,000 con rientro a Città di Castello sud al km 118,200, percorso alternativo su ex strada statale 3 bis Tiberina.

