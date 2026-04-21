Nuovo Clan Partenio usura ed estorsione a Solofra | si punta sul rito abbreviato

Nel mese di ottobre 2024, due imprenditori di Solofra si sono incontrati con un uomo a un bar nella frazione di Caliano, nel comune di Montoro, in provincia di Avellino. L'incontro è stato oggetto di indagini relative a un'inchiesta che coinvolge il Nuovo Clan Partenio, accusato di usura ed estorsione. La procedura giudiziaria prevede ora il ricorso al rito abbreviato.

C'è un bar nella frazione di Caliano, comune di Montoro, in provincia di Avellino. È lì che nell'ottobre del 2024 due imprenditori di Solofra si sono seduti a un tavolo con Diego Bocciero. Quello che è successo dopo è ora al centro di un procedimento penale con sedici imputati, accusati a vario.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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