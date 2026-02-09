Agrigento-Palermo traffico di cocaina | rito abbreviato per i presunti boss del clan Villaseta Otto viaggi documentati

Otto viaggi documentati, quattro agrigentini tra cui Pietro Capraro e Giuseppe Greco hanno scelto il rito abbreviato nel processo per traffico di cocaina tra Agrigento e Palermo. La vicenda si concentra sui presunti vertici del clan Villaseta, accusati di aver gestito un traffico di droga che attraversava le due città.

Agrigento-Palermo, la Cocaina Viaggia: Rito Abbreviato per i Presunti Vertici del Clan Villaseta. Quattro agrigentini, Pietro Capraro, Guido Vasile, Giuseppe Greco ed Emanuele Greco, hanno optato per il rito abbreviato nel processo per un presunto traffico di cocaina che collegava Agrigento e Palermo. L’inchiesta, avviata nei primi mesi del 2022, ha rivelato un’intensa attività di trasporto e cessione di droga, con ramificazioni che si estendevano anche a Lampedusa e Catania. Il procedimento si svolge davanti al gup di Palermo, Filippo Serio, e la decisione dei quattro imputati mira a ottenere una riduzione della pena in caso di condanna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alessandro Mandracchia, 48 anni, netturbino di Agrigento, è accusato di aver custodito l'arsenale del clan di Villaseta.

