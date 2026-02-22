Mestre violenza su minore | 4 marzo Mulas punta al rito abbreviato

Mulas ha deciso di chiedere il rito abbreviato dopo essere stato coinvolto in un episodio di violenza su un minore. La causa dell’azione risiede nel sospetto di aver commesso l’atto nel quartiere di Mestre, dove la comunità si è stretta intorno alla famiglia della vittima. La decisione arriva mentre si cercano chiarimenti sulla dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti, che attendono sviluppi sul caso.

Mestre, l’ombra di un arresto: Mulas punta all’abbreviato, la famiglia della vittima attende risposte. Massimiliano Mulas, il quarantacinquenne accusato di violenza sessuale su una bambina di undici anni a Mestre, ha deciso di intraprendere la strada del rito abbreviato, sperando in una riduzione della pena. L’udienza è stata fissata per il 4 marzo e segna una nuova fase in una vicenda che ha profondamente scosso la comunità veneziana. La scelta di Mulas, resa nota dal suo legale, mira a evitare il dibattimento in aula e a beneficiare di una potenziale diminuzione di un terzo della pena nel caso di condanna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Massimiliano Mulas chiede uno sconto di pena, è accusato di violenza sessuale su una bambina di 11 anniMESTRE - Comparirà davanti al giudice il 4 marzo, ha scelto di ricorrere al rito abbreviato, di evitare il dibattimento in aula e, così, di poter accedere a una riduzione di un ... ilgazzettino.it

