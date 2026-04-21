Nuovo ciclo di incontri per il gruppo di auto-aiuto per uomini e padri separati e nonni

Da modenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile riprenderanno gli incontri settimanali del gruppo di auto-aiuto per uomini e padri separati, che proseguiranno fino al 25 maggio. Attivo in città da più di 15 anni, il laboratorio gratuito si rivolge a uomini, padri e nonni, offrendo spazi di ascolto e confronto. Le riunioni si svolgeranno ogni settimana, con l’obiettivo di sostenere chi vive situazioni di separazione e di distanza familiare.

Riparte lunedì 27 aprile e proseguirà in incontri settimanali del lunedì fino al 25 maggio, il Laboratorio di incontro e discussione per uomini separati e nonni, un gruppo di auto-aiuto gratuito attivo in città da oltre 15 anni, pensato per offrire ascolto, sostegno e confronto a padri e uomini.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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