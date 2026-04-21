Nuovo ciclo di incontri per il gruppo di auto-aiuto per uomini e padri separati e nonni

Lunedì 27 aprile riprenderanno gli incontri settimanali del gruppo di auto-aiuto per uomini e padri separati, che proseguiranno fino al 25 maggio. Attivo in città da più di 15 anni, il laboratorio gratuito si rivolge a uomini, padri e nonni, offrendo spazi di ascolto e confronto. Le riunioni si svolgeranno ogni settimana, con l’obiettivo di sostenere chi vive situazioni di separazione e di distanza familiare.

Riparte lunedì 27 aprile e proseguirà in incontri settimanali del lunedì fino al 25 maggio, il Laboratorio di incontro e discussione per uomini separati e nonni, un gruppo di auto-aiuto gratuito attivo in città da oltre 15 anni, pensato per offrire ascolto, sostegno e confronto a padri e uomini.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Al via il ciclo d’incontri per genitori e insegnanti promosso dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di GruppoPresso la sede dell’Associazione Eppursimuove si è svolta la presentazione del ciclo di incontri Essere genitori, aperto alla partecipazione di... Si conclude il ciclo di incontri “Pagine verdi– Incontri con l’autore”Arezzo, 17 aprile 2026 – Si conclude martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo il ciclo di incontri “PAGINE VERDI –... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alfabetizzazione digitale, parte il nuovo ciclo di incontri; Nuovi legami e coesione sociale: a Quartu prende il via il ciclo di incontri per over 50; La Chiesa in America nel tempo di Leone XIV, dibattito alla Consolata; Cosa fare in Valle d'Aosta - Famiglia + Famiglia un ciclo di incontri sull’affido familiare al Centro per le Famiglie. Confindustria Veneto Est: un ciclo di incontri per immaginare il futuroConfindustria Veneto Est presenta Connessioni, un ciclo di incontri con Alessandro Barbero e altri esperti per discutere democrazia, sfide globali e futuro. ilnuovoterraglio.it Nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nell’ambito del ciclo di incontri I giovedì di TageteGabriella Paci presenta la raccolta di poesie Il taglio dell’ombra ed Emanuele Mariani presenta il suo libro d’esordio Bonicelli ... lanazione.it Confindustria Veneto Est presenta “Connessioni”, un nuovo ciclo di incontri che mira a esplorare i grandi temi del nostro tempo attraverso il dialogo tra esperti di diversi settori. L’evento inaugurale, intitolato “Democrazia: un equilibrio fragile”, vedrà la partecip - facebook.com facebook Arature sonore 2.0 – rituali di passaggio un nuovo ciclo di esperienze immersive al Megamuseo shorturl.at/19Wqq x.com