Al via il ciclo d’incontri per genitori e insegnanti promosso dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo

L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo ha avviato un ciclo di incontri dedicati a genitori e insegnanti, dopo aver presentato il progetto presso la sede dell’Associazione Eppursimuove. Durante l’evento, gli psicoterapeuti del Centro di Pisa hanno spiegato come questi incontri vogliano aiutare a capire meglio le dinamiche tra adulti e bambini. Il primo appuntamento si è concentrato sulle sfide quotidiane dei genitori nel gestire i figli e ha attirato molti partecipanti interessati.

Presso la sede dell’Associazione Eppursimuove si è svolta la presentazione del ciclo di incontri Essere genitori, aperto alla partecipazione di genitori e insegnanti, condotti dagli psicoterapeuti del Centro per la Clinica e la Formazione di Pisa dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo. L’iniziativa nasce all’interno dei progetti Ping! e Filigrane, dedicati al contrasto della povertà educativa.Gli incontri, ospitati in alcune scuole cittadine, si configurano come uno spazio non di formazione, bensì di scambio e condivisione delle difficoltà e dei dubbi che gli adulti possono incontrare nello svolgere il difficile ruolo di genitori e insegnanti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

