gli scrittori di tagete oggi alla feltrinelli

Arezzo, 26 febbraio 2026 – La Libreria Feltrinelli di Arezzo ospiterà oggi la doppia presentazione di due scrittori soci dell’associazione degli Scrittori Aretini Tagete. Alle ore 17:00 Luisa Battilana presenterà il suo ultimo libro« Il cuore a scuola. Mi aspettavo uno studente, mi è arrivato un figlio». L’opera esplora il mondo dell’adolescenza e la realtà della scuola contemporanea attraverso la prospettiva di un’insegnante di liceo, il cui desiderio è quello di condividere i vissuti e le riflessioni che emergono dai testi scritti dai suoi stessi alunni nel corso degli anni. Il libro è una sorta di “viaggio nel mondo adolescenziale”, proponendosi come uno strumento per comprendere meglio le dinamiche interne alle classi e la sensibilità dei giovani d’oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

