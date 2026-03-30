A Messina, 98 nuovi vigili urbani hanno firmato i contratti di assunzione durante una cerimonia al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Con questa assunzione, il corpo di polizia municipale si arricchisce di ulteriori unità, portando il totale degli agenti in servizio. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le figure che si occupano di sicurezza e gestione della città.

I neoassunti questa mattina hanno firmato il contratto in un Salone delle Bandiere gremito ma, poco dopo, è scaturito un botta e risposta tra i due candidati sindaci Il corpo di polizia municipale di Messina si amplia con un innesto di ben 98 agenti. Questa mattina, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, le nuove unità hanno posto la firma sui nuovi contratti necessari ai fini dell'inserimento nell'organico. Agenti che entreranno presto in servizio e che saranno presenti sulle strade messinesi, dove vi sono le maggiori necessità. Una cerimonia molto partecipata quella di stamattina, che tuttavia ha generato già le prime polemiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Novantotto nuovi vigili urbani in servizio a Messina, ma scoppia la polemica Scurria-Basile

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