A Messina è stata pubblicata la graduatoria definitiva per i 100 nuovi vigili urbani. L’annuncio chiude un lungo percorso amministrativo e apre le porte all’ingresso in servizio di nuovi agenti di Polizia Locale.

A Messina è stata ufficialmente pubblicata la graduatoria definitiva per l’assunzione dei 100 nuovi agenti di Polizia Locale, segnando l’ultimo step di un percorso amministrativo lungo e complesso. Il bando, annunciato nel 2023, ha visto la conclusione delle procedure concorsuali dopo anni di attesa da parte dei candidati e della cittadinanza. Il Comune ha completato tutte le fasi procedurali, dal bando alla valutazione delle prove scritte, orali e psicoattitudinali, garantendo trasparenza e regolarità. I nomi dei fortunati selezionati sono ora disponibili sul portale ufficiale del Comune, con l’attesa che l’ingresso in servizio avvenga entro i prossimi mesi, in linea con le previsioni del piano di assunzioni annuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pubblicata la lista definitiva per i 100 nuovi vigili urbani a Messina, attesa per l’ingresso in servizio

Approfondimenti su Messina Vigili

La graduatoria del concorso per i vigili urbani è stata pubblicata.

Il 16 dicembre al Castello Visconteo Sforzesco di Novara si è concluso il 98° corso regionale di formazione per agenti di polizia locale, promosso dalla Regione Piemonte e dal Comune di Novara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Vigili

Argomenti discussi: Montalbano Elicona, 593 mila euro per riqualificare la scuola Roncalli; Riunita la Commissione Elettorale: calano gli elettori interni, aumentano gli esteri; Scopri la pasta 100% italiana senza contaminazioni e quella contenente glifosato. Tabella aggiornata 2026; Scuole accorpate l’elenco definitivo Firmato il decreto.

Carta dedicata a te 2025, pubblicata la lista definitiva dei beneficiari: a chi spettaL’Inps ha comunicato che sono stati predisposti gli elenchi delle famiglie che riceveranno la card. Ecco cosa bisogna fare. Nella giornata del 29 ottobre, l’Inps ha reso ufficiale l’assegnazione della ... lettera43.it

Case popolari. Pubblicata la graduatoriaIl Comune di Orbetello ha pubblicato la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi popolari, offrendo opportunità alle famiglie in lista. Inoltre, è previsto un intervento di ... lanazione.it

Antidoping Pubblicata la nuova “Lista delle sostanze e dei metodi proibiti 2026” della WADA - facebook.com facebook