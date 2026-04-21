Nuovi spazi per la chiesa di San Pietro a Lanciano al via lavori per mezzo milione di euro

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Pietro a Lanciano, con un investimento di circa mezzo milione di euro. L'intervento riguarda l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati alle attività pastorali, rendendo più funzionali le strutture di una delle chiese più grandi della città. I lavori prevedono interventi strutturali e di miglioramento degli ambienti destinati ai servizi religiosi e alle attività comunitarie.

Mezzo milione di euro per adeguare e ampliare i locali pastorali della chiesa di San Pietro apostolo, una delle più grandi a Lanciano. L'intervento, atteso da tempo dalla comunità del quartiere Cappuccini, partirà entro il mese di maggio. I lavori sono stati presentati ieri, 20 aprile 2026.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Arce, consegnati i lavori per la Chiesa di San Pietro e PaoloNelle ore scorse è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle aree e ha preso ufficialmente il via l’intervento di messa a norma e... Nuovi asfalti per 1 milione di euro a Montesilvano: 36 strade interessate dai lavoriIl sindaco Ottavio De Martinis ha commentato: "Un’operazione massiccia per la sicurezza e il decoro della nostra città. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lanciano, al via i lavori nella parrocchia di San Pietro Apostolo: nuovi spazi aperti alla comunità e al territorio; Arco, il PD attacca il Comune sulla vendita dell’immobile di villa San Pietro; Al nido di San Pietro 96 mila euro: in arrivo arredi innovativi e funzionali; Sassari, Canzoni sparse da mattina a sera agli Orti di San Pietro – il programma completo. Valanga di vaste dimensioni nel vallone di San Pietro Le eccezionali nevicate registrate nei primi giorni di aprile hanno causato eventi franosi di notevole entità nelle aree montane dell’Abruzzo. Nel Vallone di San Pietro, ai piedi del Monte Brancastello, si è ve facebook Partiti i lavori di restauro alla chiesa San Pietro, Rossi: «Promessa mantenuta» - Il Giunco x.com