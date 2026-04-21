Nuovi spazi per la chiesa di San Pietro a Lanciano al via lavori per mezzo milione di euro

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Pietro a Lanciano, con un investimento di circa mezzo milione di euro. L'intervento riguarda l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati alle attività pastorali, rendendo più funzionali le strutture di una delle chiese più grandi della città. I lavori prevedono interventi strutturali e di miglioramento degli ambienti destinati ai servizi religiosi e alle attività comunitarie.

Mezzo milione di euro per adeguare e ampliare i locali pastorali della chiesa di San Pietro apostolo, una delle più grandi a Lanciano. L'intervento, atteso da tempo dalla comunità del quartiere Cappuccini, partirà entro il mese di maggio. I lavori sono stati presentati ieri, 20 aprile 2026.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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