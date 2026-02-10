Arce consegnati i lavori per la Chiesa di San Pietro e Paolo

Questa mattina ad Arce si sono ufficialmente avviati i lavori di restauro e ammodernamento della Chiesa di San Pietro e Paolo. Dopo aver firmato il verbale di consegna delle aree, gli operai hanno iniziato le operazioni di messa a norma dell’edificio, che da tempo necessitava di interventi di manutenzione. La chiesa si prepara a cambiare volto, mentre si attende che i lavori si concludano nei prossimi mesi.

