Nuovi fondi per la ciclabile del Brembo a Zogno | conclusione dell’opera nel 2027

A Zogno sono stati annunciati ulteriori fondi per la ciclabile del Brembo, con un'integrazione di 300 mila euro rispetto al contributo regionale già previsto. L’opera, che prevede la conclusione nel 2027, avrà anche un aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di potenziamento delle infrastrutture ciclabili nella zona.

Zogno. Un’integrazione di 300 mila euro al contributo regionale già stanziato e un aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico dell’opera. Sono questi i punti principali dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Zogno e Consorzio del Bacino Imbrifero montano del lago di Como e fiumi Brembo e Serio per il completamento della pista ciclopedonale lungo il fiume Brembo da Villa d’Almé a Piazza Brembana. La misura è contenuta in una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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