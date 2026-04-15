Giuli | sterilizzati i tagli a Spettacolo e Opera nuovi fondi per maestranze Cinema e nuove assunzioni

Il Ministero della Cultura ha annunciato che sono stati sterilizzati i tagli ai fondi destinati agli spettacoli e all’opera. Sono stati inoltre approvati nuovi finanziamenti per le maestranze del cinema e previste assunzioni nel settore. La decisione rientra nelle misure adottate dal Ministero per mantenere le risorse dedicate alle attività artistiche e culturali in un momento di ridimensionamenti.

“In coerenza con gli impegni assunti dal Ministero della Cultura e con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della benzina si traduca in aggravio per i cittadini, abbiamo proceduto a una rimodulazione delle risorse disponibili, individuando fondi non ancora utilizzati da destinare a una serie di interventi strategici. Abbiamo sterilizzato i tagli allo Spettacolo dal vivo e all’Opera, aggiunto nuovi fondi per le maestranze e il Cinema e programmato nuove assunzioni. Con 6 milioni di euro finanzieremo 2377 nuove assunzioni presso il Ministero della Cultura. Si tratta di un investimento significativo che offrirà opportunità di lavoro a numerosi professionisti, rafforzando al contempo le energie e le competenze al servizio del patrimonio culturale italiano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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