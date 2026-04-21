Nuovi disagi sulla linea per Suzzara I genitori | Valutiamo l’esposto

Un nuovo episodio di disagio si è verificato sulla linea di trasporto pubblico tra Reggiolo e Suzzara, interessando soprattutto gli studenti che utilizzano il servizio per raggiungere le scuole nella cittadina mantovana. I genitori dei pendolari hanno dichiarato di valutare la presentazione di un esposto a causa delle difficoltà riscontrate. La situazione ha generato preoccupazione tra gli utenti abituali del collegamento.

Ennesimo disagio per i pendolari che utilizzano il collegamento via bus tra Reggiolo e Suzzara, in particolare gli studenti che dal paese reggiano utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola, nella cittadina mantovana. Sabato mattina un nuovo intoppo, che ha costretto gli utenti a ritornare a casa oppure a farsi accompagnare a scuola con mezzi privati. "Non è la prima volta che accade, ma ora stiamo valutando un esposto all’autorità giudiziaria per poter ottenere non solo un miglioramento del servizio ma anche un giusto risarcimento dei danni, dovuto in particolare a genitori che devono lasciare temporaneamente il loro lavoro per fare da autisti ai ragazzi che devono recarsi a scuola", dichiara Stefano Morselli, uno dei genitori coinvolti in questa vicenda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi disagi sulla linea per Suzzara. I genitori: "Valutiamo l’esposto" Notizie correlate Leggi anche: Guasto sulla Roma-Firenze e treni Alta Velocità fermi, ritardi e disagi anche sulla linea convenzionale Disagi accertati sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze“Enormi disagi sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze che continuano a peggiorare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Treni: nuovi disagi lungo i binari. Stavolta sulla linea AV Roma-Napoli, con ritardi fino a 180 minuti.; Nuovi disagi sulla linea per Suzzara. I genitori: Valutiamo l’esposto; Linea Faenza-Firenze, a inizio estate una nuova sospensione della circolazione; Treni, tavolo in Regione: al centro del confronto lavori sulla linea e nuovi convogli. Frana Petacciato, dal 20 aprile più treni sulla linea adriatica: la ferrovia torna verso la normalitàDopo giorni di disagi sulla Pescara–Bari per la frana di Petacciato, da lunedì 20 aprile Trenitalia potenzia l’offerta. Restano alcune limitazioni sui Frecciarossa fino al weekend, mentre si riducono ... primonumero.it Treni Alta Velocità Napoli-Roma in tilt: ritardi per guasto sulla linea, cancellazioni e deviazioniDisagi sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: numerosi treni cancellati, deviati o con forti ritardi a causa di un guasto tecnico nei pressi del nodo ferroviario di Napoli. notizie.it Nuovi disagi alla circolazione stradale sulla Gardesana il 23 aprile "fino alla fine dei lavori". - facebook.com facebook Si guasta (di nuovo) l'ascensore: disagi al poliambulatorio Asl di Quartu x.com