Occhio alla velocità nelle strade cittadine piazzati nuovi autovelox | ecco dove

La Polizia municipale ha annunciato l’installazione di nuovi autovelox nelle strade principali della città. L’obiettivo è ridurre i rischi e controllare meglio la velocità dei veicoli. I controlli continueranno sui principali assi viari più trafficati, usando anche il sistema Scout per il rilevamento. La misura mira a prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

I controlli della polizia municipale per contrastare le abitudini pericolose alla guida anche con il sistema Scout. Cosa c'è da sapere Il Comando del Corpo di Polizia municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. I servizi saranno effettuati da lunedì 9 febbraio sino a domenica 15 febbraio 2026. La programmazione dei controlli con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località: Autovelox:• S.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Autovelox Città

Il Comando della Polizia municipale ha avviato una settimana di controlli mirati con autovelox e Scout nelle strade cittadine, puntando a aumentare la sicurezza e prevenire incidenti lungo le arterie principali.

Gli autovelox mobili in Lombardia sono strumenti utilizzati per il controllo della velocità su strade e autostrade.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Ultime notizie su Autovelox Città

