Cambiano i limiti di velocità in due strade

Strade pericolose, l’amministrazione comunale introduce il doppio limite di velocità su due vie della periferia. Si tratta di via dei Portoni e via Hoffman dove attualmente è in vigore il limite di velocità di 90 chilometri orari. L’elevata velocità degli automobilisti è un problema in una città come Foligno dove in molti si muovono con la bicicletta. Il recente incidente che è costato la vita alla maestra Daniela, investita all’incrocio tra via Damiano Chiesa e via Vasco De Gama, ha riacceso il tema sicurezza con la Federazione italiana ambiente e bicicletta di Foligno, che è tornata ad invitare l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti, dotando le strade della città di apposite piste ciclabili e introducendo, dove necessari, limiti di velocità per ridurre il pericolo di pedoni, ciclisti e degli stessi automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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