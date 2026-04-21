Nuovi attacchi di predatori Pecore e capriolo sbranati

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono state condivise immagini inquietanti su un gruppo WhatsApp dedicato alla segnalazione di predazioni e avvistamenti di predatori. Le foto mostrano pecore e un capriolo vittime di attacchi, con segni evidenti di morsi e sbranamenti. Le segnalazioni riguardano recenti episodi di predazione da parte di lupi e orsi nella zona. I residenti hanno espresso preoccupazione per la presenza di questi animali selvatici nelle aree agricole e naturali vicine.

Le foto raccapriccianti sono comparse su un gruppo whatsApp nato proprio per segnalare predazioni e avvistamenti di lupi e orsi. In questo caso si tratta delle carcasse di una cerva e di un capriolo nonché di pecore, tra le più frequenti vittime dei lupi. Ma anche senza andare online, l’orrore era sotto gli occhi di tutti. Tanto a Grailè, frazione di Sondalo, quanto a Isolaccia, in Valdidentro, dove le carcasse sono state trovate e fotografate. Chi abita in zona le poteva infatti scorgere dalle finestre. Le reazioni a questi nuovi episodi non si sono fatte attendere, perché nella zona di Sondalo di recente era stato trovato un altro cervo "non perché investito come è stato detto – commentano dal Gruppo predazioni – La verità è che qui si sta colpevolmente sottovalutando un enorme problema.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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nuovi attacchi di predatoriNuovi attacchi di predatori. Pecore e capriolo sbranatiValdidentro e Isolaccia, sulle carcasse segni riconducibili all’azione dei lupi. Gli assalti evidenziano una presenza sempre più ravvicinata agli abitati. ilgiorno.it

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