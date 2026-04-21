Nuovi attacchi di predatori Pecore e capriolo sbranati

Nelle ultime ore sono state condivise immagini inquietanti su un gruppo WhatsApp dedicato alla segnalazione di predazioni e avvistamenti di predatori. Le foto mostrano pecore e un capriolo vittime di attacchi, con segni evidenti di morsi e sbranamenti. Le segnalazioni riguardano recenti episodi di predazione da parte di lupi e orsi nella zona. I residenti hanno espresso preoccupazione per la presenza di questi animali selvatici nelle aree agricole e naturali vicine.

Le foto raccapriccianti sono comparse su un gruppo whatsApp nato proprio per segnalare predazioni e avvistamenti di lupi e orsi. In questo caso si tratta delle carcasse di una cerva e di un capriolo nonché di pecore, tra le più frequenti vittime dei lupi. Ma anche senza andare online, l’orrore era sotto gli occhi di tutti. Tanto a Grailè, frazione di Sondalo, quanto a Isolaccia, in Valdidentro, dove le carcasse sono state trovate e fotografate. Chi abita in zona le poteva infatti scorgere dalle finestre. Le reazioni a questi nuovi episodi non si sono fatte attendere, perché nella zona di Sondalo di recente era stato trovato un altro cervo "non perché investito come è stato detto – commentano dal Gruppo predazioni – La verità è che qui si sta colpevolmente sottovalutando un enorme problema.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovi attacchi di predatori. Pecore e capriolo sbranati Notizie correlate Lupi, nuovi attacchi. Uccise capre e pecore: “Passaggi occasionali”Montevecchia (Lecco) – I boschi del Parco del Curone come i boschi delle fiabe dei fratelli Grimm. Leggi anche: Altri attacchi alle pecore. Allarme lupo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuovi attacchi di predatori. Pecore e capriolo sbranati; Svitto: nessun danno agli animali da reddito da parte dei predatori; Lupo, 40 ong contro von der Leyen: Sulla caccia scelte anti-scientifiche, serve una moratoria; Grosseto, tre pecore uccise al confine con l’area protetta: la solidarietà del Parco della Maremma. Nuovi attacchi di predatori. Pecore e capriolo sbranatiValdidentro e Isolaccia, sulle carcasse segni riconducibili all’azione dei lupi. Gli assalti evidenziano una presenza sempre più ravvicinata agli abitati. ilgiorno.it “Il lavoro non è concluso”. Netanyahu in difficoltà prepara i nuovi attacchi x.com PRESIDIO DI DOMANI ALLE 17 SPOSTATO IN DUOMO E' di settimana scorsa la scelta pervicace del Sindaco Sala di mantenere in essere il gemellaggio con Tel Aviv nonostante le continue violazioni del cessate il fuoco a Gaza e i nuovi attacchi a Libano e Ir - facebook.com facebook