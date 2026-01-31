Lupi nuovi attacchi Uccise capre e pecore | Passaggi occasionali

I lupi tornano a colpire in Brianza. Questa mattina, un branco ha ucciso alcune capre e pecore in un’area vicino a Montevecchia. Gli agricoltori sono preoccupati: il fenomeno sembra aumentare, anche se gli esperti parlano di passaggi occasionali. La presenza del lupo nel Parco del Curone fa discutere da tempo, e ora si teme che gli attacchi possano diventare più frequenti. Intanto, le autorità monitorano la situazione, mentre gli allevatori cercano di proteggere il bestiame.

Montevecchia (Lecco) – I boschi del Parco del Curone come i boschi delle fiabe dei fratelli Grimm. In Valcurone, il giardino della Brianza, sia aggira un lupo. In un paio di settimane ha predato una mezza dozzina di pecore e capre, lasciate libere al pascolo di notte all’interno di recinti. Gli attacchi confermati sono almeno tre. «Gli episodi sono probabilmente riconducibili al passaggio occasionale di un singolo esemplare in dispersione, una fase naturale del ciclo biologico del lupo e che si verifica prevalentemente tra la fine dell’autunno e i mesi invernali», spiega Giovanni Zardoni, presidente del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, che invita alla calma, perché non c’è nulla di cui preoccuparsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

