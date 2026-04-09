altri attacchi alle pecore allarme lupo

Nella settimana di Pasqua si sono registrate nuove predazioni di pecore in Val Taleggio. Si tratta di attacchi attribuiti al lupo, che hanno riacceso le preoccupazioni degli allevatori della zona. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni di animali uccisi o feriti, confermando la presenza di lupi nelle aree interessate. La questione è ora al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Torna la paura del lupo in Val Taleggio. Nella settimana di Pasqua sono state segnalate altre predazioni. E tra gli allevatori è sempre più allarme. Una pecora è stata sbranata a Pizzino di Taleggio nel recinto di un anziano allevatore, Luciano Bellaviti, che dopo gli anni di lavoro come operaio si è appassionato all’agricoltura e all’allevamento di pecore. Già a dicembre un branco di lupi aveva ucciso e sbranato quattro pecore di sua proprietà. A salvarle non era stata sufficiente la recinzione alta un metro e mezzo. Il secondo raid della settimana di Pasqua è stato invece compiuto ai danni di un allevatore di Peghera. "I lupi mi hanno sbranato le tre pecore che possedevo – spiega amareggiato l’uomo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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