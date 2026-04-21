Nuove ponte San Michele il Pd | Chiesto un tavolo urgente

Durante la seduta di consiglio regionale di questa mattina, il Partito Democratico ha richiesto con urgenza un tavolo di confronto sul progetto del nuovo ponte San Michele. La richiesta è stata presentata in seguito alle discussioni in aula, con l’obiettivo di approfondire le questioni legate ai tempi e alle modalità di realizzazione dell’opera. La proposta di convocare un incontro immediato è stata condivisa dai rappresentanti del partito presenti in consiglio.

“Durante la seduta di consiglio regionale di stamani abbiamo ribadito, assieme al capogruppo Pierfrancesco Majorino e ai colleghi di Lecco, Gian Mario Fragomeli, e di Monza e Brianza, Gigi Ponti, la richiesta al presidente Romani di intervenire nei confronti dell’assessorato alle Infrastrutture per chiedere la convocazione urgente di un tavolo, aperto al Commissario e a tutti gli enti territoriali, a Rfi e a Regione, per affrontare il nodo dei nuovi ponti di attraversamento dell’Adda tra Paderno e Calusco ”. Lo fanno sapere Davide Casati e Jacopo Scandella, consiglieri regionali del Pd, dopo la seduta d’Aula di stamattina. Gallery Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata Sfoglia la Gallery > 10.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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