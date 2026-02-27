Le certezze pessime sul Ponte San Michele

La situazione del Ponte San Michele si ripropone periodicamente, senza offrire molte risposte chiare. Le notizie confermate indicano che ci sono problemi strutturali che richiedono interventi, mentre le discussioni si concentrano spesso sulle tempistiche e sulle responsabilità. La questione rimane aperta, con poche informazioni certe su come si procederà e quali saranno presto i prossimi passi.

ITALIA. La vicenda offre poche ragionevoli certezze, su tutte quella di ripetersi per l'ennesima volta. Perché l'invito a fare in fretta è stato fatto più volte, i dubbi sul rispetto della scadenza del 2030 già espressi (ma francamente era un rigore a porta vuota.), idem per le preoccupazioni su un accordo condiviso per la soluzione tecnica e il tracciato. Oggettivamente sulla vicenda del nuovo ponte dell'Adda c'è davvero poco da aggiungere visto che le cose stanno andando come peggio non potrebbero. Per carità, le difficoltà tecniche (e implicitamente politiche) della vicenda erano ben chiare a tutti fin dall'inizio, tranne forse a chi si era messo da subito a snocciolare date manco i numeri della tombola.