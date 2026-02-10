Euro digitale svolta storica a Strasburgo | l’Europarlamento vota sì Ecco cosa cambia

Questa mattina a Strasburgo, l’Europarlamento ha approvato il progetto dell’euro digitale. La decisione segna un passo importante verso la digitalizzazione della moneta europea. Ora si aspetta di capire come verrà implementato e quali effetti avrà sui cittadini e sulle banche. La svolta è arrivata con un voto compatto e deciso, aprendo una nuova fase per l’Europa in campo finanziario.

Le chiavi della sovranità monetaria europea sono passate, oggi 10 febbraio, per un'aula di Strasburgo. Non si è trattato di un voto legislativo in senso stretto, ma di qualcosa che gli somiglia pericolosamente: una conta politica sull'euro digitale che spiega se l'Europa intenda davvero costruire una propria infrastruttura dei pagamenti o se preferisca affidarsi, ancora una volta, a fornitori extracomunitari. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha scelto toni inconsueti: «Vi imploro di andare avanti con la proposta», ha dichiarato con un'urgenza che rivela quanto la partita sia delicata, anche per lei.

