Mercoledì mattina, intorno alle 10, un’anziana di 88 anni è stata vittima di una truffa ai danni di un finto carabiniere che si è presentato alla sua porta. L’uomo ha convinto la donna a consegnargli gli oggetti in oro di famiglia, poi è scomparso senza lasciare tracce. La vittima vive da sola nella prima periferia della città e non ha subito altri danni.

Mercoledì 15 aprile, ore 10: scatta la truffa. A cadere nella rete, un’anziana di 88 anni, vedova, che vive da sola nella prima periferia della città. "Mi ha telefonato al numero di casa un uomo, presentandosi come maresciallo dei Carabinieri – racconta l’anziana –. Mi ha detto che la mia auto era stata utilizzata per un furto in gioielleria e che era necessario un sopralluogo nella mia abitazione, per verificare se ci fosse la refurtiva". La donna non ci casca, ha dei sospetti, quindi riattacca e compone il 112: "Dall’altro capo del filo mi hanno risposto dicendo di parlare dalla stazione Carabinieri di viale Bracci – continua il racconto –, rassicurandomi sul fatto che potevo riferire a quel maresciallo che mi aveva contattata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova truffa ad anziana. Finto carabiniere si fa consegnare gli ori e svanisce nel nulla

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