A Udine, tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver messo in atto una truffa pluriaggravata. Le indagini hanno accertato che hanno raggirato due anziane, facendosi passare per carabinieri e fingendo incidenti e rapine, riuscendo così a farsi consegnare gioielli e denaro. In un caso, un’anziana è stata costretta a consegnare la fede nuziale e migliaia di euro.

Tre arresti con recupero di decine di gioielli: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Udine contro una banda specializzata in truffe pluriaggravate ai danni di anziane. I fatti sono avvenuti tra il 27 febbraio e il 28 febbraio quando due uomini e una donna, tutti provenienti da fuori regione, sono stati fermati in flagranza di reato dopo aver raggirato due donne a S. Pietro al Natisone e Flaibano. Truffe a donne anziane a Udine Il modus operandi della banda Il raggiro e l'intervento della Polizia Un precedente colpo a Flaibano Le accuse e i provvedimenti Truffe a donne anziane a Udine L’operazione è scattata nella mattinata di sabato 28 febbraio, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno intercettato un’auto sospetta appena fuori città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Udine, anziana costretta a consegnare la sua fede nuziale e migliaia di euro

Truffa del finto carabiniere a Isernia, anziana costretta a cedere oro e centinaia di euro, arrestato 39enneUn uomo è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 120 g di oro e 600 euro in contanti al termine di un’operazione condotta dalla...

Truffa del finto carabiniere a un'anziana, portati via 300mila euroNella mattinata di martedì il personale della squadra mobile ha arrestato due cittadini italiani, rispettivamente di 56 e 30 anni, con l’accusa di...

Tutti gli aggiornamenti su Truffa del

Temi più discussi: Ancora vittime della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Mogliano Veneto; I carabinieri mettono in allerta sulla truffa della targa clonata; Truffa del finto carabiniere sventata a Porto Mantovano: due arresti per il raggiro di una 81enne; La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro.

Truffa del finto carabiniere fallisce, anziana fa arrestare un uomoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne originario della provincia di Catania ma residente nel padovano, ritenuto responsabile di t ... quilicata.it

TREVISO | TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE A DUE ANZIANI IN POCHE ORE, DENUNCIATO UN 45ENNE02/03/2026 TREVISO – Doppia truffa del finto carabiniere in poche ora a Monigo e San Liberale, i due episodi sventati da un parente e una badante, denunciato un 45enne residente nel napoletano || Ha p ... antennatre.medianordest.it

La vittima del raggiro, nata a Forni Avoltri, poi trasferitasi a Casarsa, che il 20 settembre 2022 aveva denunciato la truffa subita, non così potuto assistere alla fine del processo. Gli inquirenti avevano contestato a un 54enne di Napoli la truffa e la violazione di d - facebook.com facebook

Bonfietti vittima del finto bancario: “Truffa da 29mila euro ma denunciare è servito. Fatelo” x.com