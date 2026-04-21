Nuova terapia intensiva pediatrica Sei stanze per i piccoli e i genitori

All'ospedale Niguarda è stata inaugurata una nuova terapia intensiva pediatrica, dotata di sei stanze dedicate ai bambini e ai loro genitori. La struttura è stata creata per migliorare l'assistenza ai pazienti più giovani e alle loro famiglie durante i momenti di maggiore bisogno. La nuova sezione si inserisce nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, offrendo spazi specifici e riservati per le emergenze pediatriche.

All’ ospedale Niguarda ora c’è una nuova terapia intensiva pediatrica per potenziare l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli. La struttura avrà sei posti letto in stanze singole pensate per accogliere pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni con patologie ad elevata complessità, ma anche i loro familiari, per garantire assistenza e cure multidisciplinari, riducendo il rischio di contagi e infezioni e permettendo ai genitori di restare accanto ai figli senza limiti di orario. Ieri, il taglio del nastro. "Diamo una risposta ancora più completa ai bisogni di salute della Regione e non solo, diventando tra l’altro il primo Centro Traumi pediatrico di Milano e il secondo in Lombardia – spiega Alberto Zoli, direttore generale del Niguarda –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova terapia intensiva pediatrica. Sei stanze per i piccoli e i genitori LA NUOVA PEDIATRIA SALUS PUERI DI PADOVA - UN GIOIELLO GRAZIE ANCHE A PINO PENZO Notizie correlate Milano, nuova terapia intensiva pediatrica all'Ospedale Niguarda: le immaginiL’Ospedale Niguarda a Milano potenzia ulteriormente l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l’apertura della nuova terapia intensiva... L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicatiMilano, 20 aprile 2026 – L'Ospedale Niguarda potenzia ulteriormente l'assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l'apertura della nuova Terapia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità, al Niguarda di Milano nuova terapia intensiva pediatrica; Milano, nuova terapia intensiva pediatrica all'Ospedale Niguarda: le immagini; L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicati; Foto: Al Niguarda inaugurata la nuova terapia intensiva pediatrica. Nuova terapia intensiva pediatrica. Sei stanze per i piccoli e i genitoriAll’ospedale Niguarda ora c’è una nuova terapia intensiva pediatrica per potenziare l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli. La struttura avrà sei posti letto in stanze singole pensate per ... ilgiorno.it L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicatiLa Tip è attrezzata per accogliere pazienti dai 28 giorni ai 18 anni affetti da patologie acute con compromissione delle funzioni vitali con un approccio di cura centrato sulla famiglia, rendendo anch ... ilgiorno.it Inaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica (TIP). La struttura, con 6 posti letto in stanze singole e un approccio pensato anche per le famiglie, permette di accoglie pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni con patologie ad e - facebook.com facebook Al Niguarda inaugurata la nuova terapia intensiva pediatrica. Con stanze singole per under 18 pensate anche per i genitori #ANSA x.com